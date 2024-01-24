«Вместо 25 тысяч евро ей теперь предлагают 50»: у Кудрявцевой заметно повысились гонорары после расставания с мужем

Приятель телеведущей Леры Кудрявцевой признался, что после расставания с мужем у нее повысились гонорары. Если раньше ей платили 25 тысяч евро, то теперь предлагают 50 тысяч. Об этом шоумен Денис Сорокин рассказал Kp.ru.

Недавно ведущая программы «Звезды сошлись» сделала шокирующее заявление. Она публично объявила, что ушла от своего молодого мужа-хоккеиста, хотя раньше у нее в семье не было никаких проблем. Как оказалось, на разрыв отношений она решилась из-за его алкоголизма. Хотя окончательно разводиться Лера пока не спешит.

По словам людей из окружения артистки, вся эта ситуация сказалась на ее гонорарах. Заказчики, которые и раньше были рады видеть ее на мероприятиях, стали предлагать ей вдвое больше. Теперь она получает 4 млн 800 тысяч рублей за конферанс.

При этом, как отметил Сорокин, расставание с мужем привлекло к Кудрявцевой холостых артистов, вроде певца Прохора Шаляпина, которым нужна богатая невеста.

«Я слышал, что Прохор уже интересовался у наших общих знакомых, мол, есть ли у него шанс очаровать Леру», - рассказал шоумен.

Ранее стало известно, что Лере Кудрявцевой после развода достанется дом на Рублевке.