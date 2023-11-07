Врал, угрожал: экстрасенс Мэрилин Керро рассказала всю правду про Александра Шепса

Экстрасенс, эстонская ведьма Мэрилин Керро когда-то встречалась с ясновидящим Александром Шепсом. За их отношениями следили поклонники, которых очень расстроил разрыв возлюбленных. Керро редко делится подробностями своей личной жизни, но недавно она решила раскритиковать бывшего бойфренда.

Поклонники обвиняли именно Керро в разрыве отношений с Шепсом. В своем блоге в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что на самом деле Александр встречался с ней ради рейтингов. Причем, утверждает она, между ними был третий человек — вторая половинка экстрасенса. Ясновидящий якобы поставил перед Мэрилин условие, чтобы она приняла тот факт, что она не его единственная возлюбленная.

Когда Керро осознала, что эти отношения не имеют будущего, она захотела рассказать об этом в Сети, но Шепс угрожал, что выложил интимное видео с ее участием. Она утверждает, что мужчина никогда не поддерживал ее, даже когда она потеряла отца. Эта новость ему, говорит Мэрилин, показалась безразличной.

На данный момент 35-летняя Мэрилин — счастливая мама троих детей, однако с недавних пор она воспитывает их одна. Ведьма признается, что ее это не смущает, поскольку бывшие избранники ей помогают.

«Я сейчас не в отношениях и в ближайшее время не буду. Моей мечтой всегда были дети. В мире есть прекрасные мужчины. Не думаю, что все поголовно манипуляторы и способны только на плохое. Но надо ждать», — отметила она.

Ранее болезненно худая и бледная Мэрилин Керро ужаснула поклонников внешним видом.