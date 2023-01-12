Болезненно худая и бледная звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ужаснула поклонников внешним видом

Несколько лет назад эстонская ведьма Мэрилин Керро влюбляла в себя телезрителей и завораживала мужчин своим проникновенным взглядом. Рыжеволосая красавица смогла сразу покорить и колдуна Александра Шепса. За их романом пристально следили все фанаты «Битвы экстрасенсов». Однако пара в конечном итоге распалась, популярность сошла на нет, и Мэрилин перебралась обратно в Эстонию.

Теперь ведьма редко выходит на связь с подписчиками, а чаще всего фотографии в профиле социальной сети появляются, чтобы пригласить людей на диагностику. Но недавно Керро решила поделиться с поклонниками личным. Она опубликовала снимок с детьми и рассказала, как через трудности ей удалось получить водительские права. По словам Мэрилин, она долго не могла освоить этот навык, так как ей постоянно не хватало времени – то съемки, то беременность.

И хоть пост был довольно радостный, ведь экстрасенс получила права только недавно, поклонников сильно обеспокоил снимок, сопровождающий новость. Пользователи в Сети ужаснулись тому, как сейчас выглядит Мэрилин Керро. Былой эффектности и красоты в эстонской ведьме теперь сложно заметить. Она сильно похудела, осунулась и стала носить скромную, ничем не примечательную одежду. Да и цвет лица у колдуньи теперь уж слишком бледный. Также некоторых смутило, что уже в который раз звезда «Битвы экстрасенсов» появляется без своего мужа.