«Врагу не пожелаешь»: Юлия Куварзина впервые рассказала, как умирал от рака актер Алексей Аптовцев

Актриса Юлия Куварзина впервые рассказала, как помогала больному раком бывшему мужу Алексею Аптовцеву бороться с недугом. Актер скончался 24 августа.

В разговоре с WomanHit.ru звезда сериала «Воронины» призналась, что не прерывала общение с экс-супругом после развода. Юлия была одной из первых, кто узнал о симптомах, мучающих Алексея. Она же нашла ему врачей, которые и диагностировали у него онкологическое заболевание.

Позже она посещала его в больнице, хотя ей было непросто видеть, как экс-супруг мучается от усилившихся болей.

«Мы разошлись уже почти 13 лет назад. Давно все прояснили и выговорили друг другу. Недосказанности нет. Единственное… очень много чувств и горечи. Потому что очень рано он ушел. И слишком быстро. Но как он мучился последние недели… На самом деле, слава Богу, что так. Мучиться так долго врагу не пожелаешь. Не то что близкому человеку», — рассказала актриса.

Семья актера не объявляла сбор средств на его лечение. По словам Куварзиной, собрать деньги помогли однокурсники и друзья Аптовцева. Однако артиста не спасли ни курсы химиотерапии, ни хирургическое вмешательство.

Актриса при этом не скрывает, что до сих пор тяжело переживает смерть экс-супруга.

Ранее Юлия Куварзина засняла могилу бывшего мужа Алексея Аптовцева после похорон.