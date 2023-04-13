«Врагов видят повсюду»: что происходит с карьерами Валерия Меладзе и Дианы Арбениной в РФ

В последнее время все внимание общественности приковано к Валерию Меладзе и Диане Арбениной. Когда-то эти артисты были любимцами публики, но сегодня в РФ происходит массовая отмена их концертов. Если Валерий предпочитает отмалчиваться, то Диана прокомментировала ситуацию словами из своей песни: «Прорвемся». В новой беседе с mk.ru промоутеры назвали истинную причину отмены их выступлений.

По словам экспертов, в подобной ситуации страдают не только звезды, но и их поклонники, которые не могут попасть на мероприятие к любимому артисту. На сегодняшний день положение дел следующее: количество тех, кому разрешено выступать, в разы уменьшилось. Несмотря на это, специалисты не унывают, поскольку «талантов на сцене все еще много».

«Киркорова ругали и лет 20 назад, но сейчас все воспринимается острее. Любая слабоумная бабка теперь может написать донос, но журналисты почему-то делают из этого сенсацию», — высказались собеседники издания.

В сложившейся обстановке эксперты считают: доля ответственности лежит и на сотрудниках СМИ, которые «создают общественное мнение». Именно пресса может «поднять шум» из-за любой мелочи, и тогда концерт того или иного артиста будет отменен.

Не менее важна в этой ситуации и позиция знаменитостей. Сейчас вся страна переживает непростое время, и очень важно, чтобы звезды не создавали еще больше провокаций.

«Врагов видят повсюду, и чья-то частная паранойя может влиять на оргвыводы тех, кому не нужно впадать в панику», — резюмировали специалисты.

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