«Не позавидуешь Валере»: после скандала в Куршевеле Меладзе обрел внезапную поддержку

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Меладзе. Сначала мужчина стал оставлять провокационные высказывания в медийном пространстве, и сразу после этого началась массовая отмена его концертов. Меладзе, который когда-то был любимцем поклонников, стал для них антигероем. Это доказывает и недавняя ситуация, произошедшая с ним на горнолыжном курорте. Тогда его нашли журналисты и стали провоцировать. Избежать трагичных последствий Меладзе помогла супруга. Прокомментировать ситуацию артиста решила Лайма Вайкуле.

Певица поспешила выразить сочувствие коллеге. По ее словам, сейчас «не позавидуешь Валере». Подобную позицию знаменитость обосновала.

«Когда человек не может говорить то, что думает, — это вообще отвратительно. Не позавидуешь Валере, который там сейчас находится», — высказалась Лайма в эфире шоу «И грянул Грэм».

Также Вайкуле добавила: она хорошо знает Меладзе. Для нее мужчина — очень наивный, добрый и воспитанный человек. Вот почему артистка считает, что «сегодня в России такие люди не нужны».

«Сегодня более жестокое время. Валера, я знаю этого человека, он так хорошо ко всем относится. К любому человеку— знакомому, незнакомому», — резюмировала Вайкуле.

Ранее Илья Резник рассказал о подставе эмигрировавших Пугачевой и Вайкуле. Мужчина заявил, что ему сейчас «очень тяжело». Вот почему ему пришлось даже обратиться за помощью к спонсорам. Подробности читайте в этой статье.