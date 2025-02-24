«Врагов нужно не просто отменять, а гнать из России»: Яна Поплавская получила поддержку от артистов

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская, выступающая против лжепатриотов России, получила поддержку со стороны артистов. Певица Вика Цыганова опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение, в котором они с мужем заявили, что знаменитостей, предающих Родину, нужно «не просто отменять, а гнать» из страны.

Недавно Яна Поплавская публично раскритиковала Лолиту Милявскую за негативные высказывания в адрес россиян и скандальное поведение на концертах. Актриса напомнила, как артистка исполняла песни иноагентов, оголялась, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что «время фриков прошло, пришло время настоящей русской культуры», и осудила артистов, «продавших Родину».

Поддержать актрису, борющуюся с псевдопатриотами и предателями страны, решила Вика Цыганова вместе с супругом Вадимом. Певица и продюсер призвали прогнать артистов, ненавидящих Россию.

«Полностью поддерживаем Яну Поплавскую и народную петицию — запрещать всех псевдопатриотов и «артистов», которые ненавидят Россию, русскую культуру и веру. Врагов нужно не просто отменять, а гнать из России. По-другому никак — иначе потеряем нашу Великую Россию», — заявили Вика и Вадим Цыгановы.

Ранее сообщалось о том, что Яна Поплавская пристыдила уехавшего из России актера Дмитрия Назарова. Артистка заявила, что настоящие патриоты «всегда будут вместе со своим народом» и никто бы их «не гнал», если бы они «любили и поддерживали Родину».