«Ужас, стыд, мракобесие»: Поплавская осудила высказывание сбежавшего из России Дмитрия Назарова

Сбежавший из России артист Дмитрий Назаров и его супруга Ольга стали героями нового выпуска пранкера Соряна. Они заявили, что Аллеи ангелов на самом деле не существует — это, по их мнению, фейк российской пропаганды. Высказывания звезды «Кухни» осудила актриса Яна Поплавская.

Поплавская отметила, что настоящие патриоты были и всегда будут с россиянами. Если бы артисты поддерживали Родину, их бы никто отсюда не гнал.

«Говорят они, а стыдно мне. Ужас, стыд, мракобесие», — написала Яна в своем Telegram-канале.

В комментариях пользователи поддержали Яну, напомнив о ситуации на Донбассе, которая ранее почему-то не возмущала 66-летнего актера.

Из России Дмитрий уехал уже больше года назад. После скандального увольнения из МХТ им. А.П. Чехова он вместе с женой перебрался в Израиль, а оттуда во Францию. Он делился в интервью зарубежным изданиям, что не эмигрировал, а просто взял отпуск. Однако с тех пор на Родину супруги так и не возвращались.

Ранее Яна Поплавская возмутилась возвращению «отмененной» Лолиты на ТВ, в то время как, по ее словам, действительно заслуживающие этого артисты остаются в стороне.