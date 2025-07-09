«Враг народа»: сын бывшего сенатора предложил лишить Пугачеву гражданства и имущества

Сын экс-сенатора Вадима Тюльпанова предложил лишить Аллу Пугачеву гражданства. Об этом сообщает Фонтанка.

Сын экс-сенатора от Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Владислав Тюльпанов предложил наделить новым статусом всех иноагентов. По его мнению, нынешнее звание не обладает нужным эффектом.

«Мое первое предложение было бы таким — ввести статус врага народа Российской Федерации. Как заслуженный и народный артист: провинился — стал иноагентом, продолжаешь гнуть свою линию против своей страны и власти — враг народа», — заявил он.

В качестве примера тех, кто достоин этого звания, Тюльпанов привел Пугачеву и Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Их он предложил лишить не только имущества в России, но и гражданства.

«Да, они не могут получать доходы от рекламы. Но у Максима Галкина* и Аллы Борисовны Пугачевой денег достаточно — они живут там очень хорошо за границей», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева отреагировала на решение Орбакайте уехать с дочерью из США.

*признан иноагентом на территории РФ.