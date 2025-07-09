Алла Пугачева отреагировала на решение Орбакайте уехать с дочерью из США

Певица Алла Пугачева прокомментировала публикацию Кристины Орбакайте с дочерью, в которой они говорят об отъезде из США. Исполнительница хита «Миллион алых роз» назвала родственниц «красотками».

Напомним, что звездная семья покинула Россию. Кристина с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией живут в США. Но на время летних каникул они захотели отправиться в путешествие. На новых кадрах певица рассуждала с дочерью, куда они планируют поехать.

«И куда же мы дальше поедем?» — поинтересовалась Орбакайте у наследницы.

Клавдия только посмеялась. На что Кристина спросила: «Что смешного?». Она коротко подписала видео.

«Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно», — отметила певица в соцсетях.

Алла Пугачева, которая редко оставляет комментарии, решила сделать комплимент родственницам.

«Красотки мои любимые!» — написала она.

Напомним, что в мае у Кристины Орбакайте состоялся концерт на Кипре. Туда же приехала Алла Пугачева с мужем-иноагентом и детьми.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева пригрозила мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) за съемки на пляже в Юрмале.