Отекший и располневший Игорь Николаев напугал своей внешностью фанатов
Все совсем плохо: поклонники разочарованы реальной внешностью Игоря Николаева.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
В пандемию Игорь Николаев переболел короновирусом и после этого стал стремительно набирать в весе. Эксперты считают, что болезнь нарушила обмен веществ в организме певца, из-за чего и произошли перемены в его внешности. Однако если раньше все было не так критично, то последние фотографии композитора указывают на то, что он совсем запустил и тело, и здоровье.
В Сети появилось новое видео, на котором Николаев играет на фортепиано. Однако вместо того, чтобы восхититься мастерством, фанаты стали выказывать свое разочарование внешностью кумира. В домашней остановке выпирающий живот и отеки на лице стали еще заметнее. И если на сцене все это скрывается за гримом и правильно подобранными костюмами, то вне света софитов изъяны не заметить невозможно.
Игорь Николаев
Фото: Instagram* (Деятельность компании Meta Platforms Inc на территории РФ запрещена)
По мнению фанатов, Николаеву нужно немедленно взяться за свое здоровье и похудеть. Супруга музыканта как-то делилась, что они сейчас работают над этим. Но судя по всему, пока безрезультатно. Отметим, что сам певец на плохое самочувствие не жалуется. Перед новогодними праздниками он много работает, и у него нет времени думать о том, как он выглядит на случайных снимках.
Ранее в Сети осудили Игоря Николаева и Кристину Орбакайте за выступление в шоу «Дуэты» в цветах украинского флага.