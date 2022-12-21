Отекший и располневший Игорь Николаев напугал своей внешностью фанатов

В пандемию Игорь Николаев переболел короновирусом и после этого стал стремительно набирать в весе. Эксперты считают, что болезнь нарушила обмен веществ в организме певца, из-за чего и произошли перемены в его внешности. Однако если раньше все было не так критично, то последние фотографии композитора указывают на то, что он совсем запустил и тело, и здоровье.

В Сети появилось новое видео, на котором Николаев играет на фортепиано. Однако вместо того, чтобы восхититься мастерством, фанаты стали выказывать свое разочарование внешностью кумира. В домашней остановке выпирающий живот и отеки на лице стали еще заметнее. И если на сцене все это скрывается за гримом и правильно подобранными костюмами, то вне света софитов изъяны не заметить невозможно.