Врачи запретили Юрию Назарову нервничать из-за гипертонии и проблем с сердцем

Российский актер Юрий Назаров вынужден был обратиться за помощью к медикам из-за гипертонии (состояние, характеризующееся стойким повышением артериального давления прим. «Страсти»).

Как сообщает Telegram-канал Mash, после проведенного обследования врачи выявили у исполнителя роли в фильме «Маленькая Вера» проблемы с сердцем и запретили нервничать.

Кроме того, 88-летнему Назарову рекомендовали соблюдать диету и заняться спортом. У актера появились ограничения в питании.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года скончалась жена Юрия Назарова Татьяна Кудрявцева. В браке супруги прожили более 60 лет. По словам актера, справляться с болью от потери любимой ему помогают родные и работа.

Также Юрий Назаров высказался о представителях отечественного шоу-бизнеса, выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Актер заявил, что эти люди «предали себя». Кроме того, он выразил уверенность, что организаторы пытались плюнуть россиянам в лицо, но сделать это им не удалось. Также Назаров назвал фестиваль Вайкуле чем-то «очень мелочным».