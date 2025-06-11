Актер Юрий Назаров рассказал, как пережил смерть жены. Об этом сообщает NEWS.ru.

В январе 2025 года скончалась жена актера Юрия Назарова Татьяна Кудрявцева. В браке супруги прожили более 60 лет. По словам актера, справляться с болью от потери любимой ему помогают родные и работа.

«Поддерживают дети, внуки. И вот Полина Дмитриевна рядом. С ее мамой актрисой Людмилой Мальцевой мы были сценическими партнерами более 25 лет — работали, выезжали с концертами. Людмила была потрясающей артисткой, зрители сравнивали ее с Фаиной Георгиевной Раневской», — рассказал он.

Назаров признается, что благодарен зрителям, которые продолжают ходить на его творческие вечера.

«Я зрителю, вы знаете, благодарен, за то, что еще ему не надоел в свои 88. И ждут, и рады видеть», — добавил он.

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