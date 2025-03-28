Врачи запретили перевозить Пашу Техника в Россию из-за критического состояния

Известного рэпера Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Он подключен к аппарату ЭКМО и находится в коме.

По информации источника, артист лежит в больнице на Пхукете. Туда его доставили из другой больницы, поскольку состояние звезды резко ухудшилось. Техник находится в палате интенсивной терапии, у него выявили сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.

Уточняется, что музыкант подключен к аппарату ЭКМО, который помогает при острой дыхательной недостаточности. Состояние рэпера настолько тяжелое, что тайские медики даже не хотят обсуждать вариант с транспортировкой в больницу.

Известно, что лечение в Таиланде крайне дорогостоящее. По подсчетам подруги Техника Кристины, ему требуется 10 млн рублей на операцию. Половина суммы уже собрана, оставшуюся часть собирают по соцсетям. При этом что конкретно случилось с Техником до конца неизвестно — по словам знакомых, несколько дней назад он почувствовал недомогание, возможно, это связано с отравлением веществами.

Ранее сообщалось, что рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде.