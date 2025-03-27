Рэпер Паша Техник отравился и впал в кому в Таиланде

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде. Артист чем-то серьезно отравился, поэтому врачи пошли на крайние меры. Об этом сообщает StarHit.

О тяжелом состоянии 40-летнего исполнителя рассказал его менеджер. Он отметил, что пока Паша находится без сознания. Однако он заверил, что с ним все будет в порядке.

«Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», - рассказал представитель Техника.

Напомним, что в конце марта Паша Техник столкнулся с отменой концерта. На рэпера жаловались общественники, из-за чего его выступление в Барнауле не состоялось. Активисты обращали внимание на то, что артист может выходить на сцену перед молодежью «под препаратами».

К слову, у Паши действительны были проблемы с наркотическими веществами. Пару лет назад он даже лечился от зависимости в рехабе. Но затем вновь начал употреблять.

Ранее бывшая жена Паши Техника заявила, что он избил ее.