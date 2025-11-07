Врачи запретили Лолите есть сало и попросили бросить ее курить. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица Лолита Милявская на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» рассказала об ограничениях, которые ей порекомендовал соблюдать врач. По словам знаменитости, медик заявил, что ей необходимо отказаться от сала.

«Мне врач запретил есть сало. Оно застревает в винирах. Когда ты ковыряешь в зубах, то можешь просто снять винир», — пожаловалась она.

Певица также добавила, что сало в больших количествах плохо влияет на поджелудочную железу. Кроме того, врачи порекомендовали Лолите отказаться от курения, но пока она не может избавиться от пагубной привычки.

