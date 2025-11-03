«Мамочка, мне ничего не надо»: Лолита Милявская растрогалась, услышав заветное желание дочери

Певица Лолита Милявская поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения ее дочери Евы и поделилась трогательной историей о заветном желании именинницы. Пост артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Дочери Лолиты сегодня исполнилось 27 лет, и многие поклонники задарили ее подарками. Сама артистка отмечает, что некоторые из них оказались даже ценнее того, что подарила она сама.

«Например, кукла — ее любимый киногерой — теперь живет в Евочкиной спальне. Она с ней буквально не расстается! Пришлось докупить ей «дружка» — Майка из «Корпорации монстров», — рассказала певица.

Артистка с улыбкой призналась, что подарки фанатов заняли первое место в сердце дочери.

Также исполнительница хита «На Титанике» поделилась заветным желанием Евы, которое девушка загадала на день рождения.

«Я спросила у Евки: «Какое желание ты сегодня загадываешь?» А она ответила: «Мамочка, мне ничего не надо. Мне хочется только, чтобы все были живы и здоровы», — комментирует Лолита.

Певица добавила, что полностью присоединилась к словам дочери и поблагодарила всех за внимание и добрые пожелания.

Напомним, у дочери Милявской диагностирован синдром Аспергера — форма аутизма, не влияющая на интеллект. Несмотря на особенности здоровья, Ева успешно окончила филологический факультет Варшавского университета, продемонстрировав «блестящие результаты».

Ранее 61-летняя Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии.