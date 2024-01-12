Профайлер Давыдов считает, что гости Ивлеевой специально извинялись в водолазках

Профайлер Денис Давыдов считает, что гости Насти Ивлеевой специально извинялись в водолазках. Об этом сообщает портал News.ru.

В конце декабря состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Для выхода в свет гости мероприятия выбрали откровенные наряды. Вот почему вечеринка вызвала общественный резонанс.

Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская записали видео для россиян с извинениями. Денис Давыдов заметил, что на роликах звезды запечатлены в водолазках. По мнению эксперта, артисты намеренно выбрали закрытую одежду.

Денис заявил, что водолазка закрывает шею, кисти рук, ладони. Это обеспечивает ощущение защищенности и снижает психологическое напряжение.

«Ксения Собчак готовилась. Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надежность, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране», — высказался Давыдов.

Посмотрев ролик Лолиты, Денис пришел к выводу: певица заранее не готовилась и импровизировала во время записи видео.

Ранее продюсер Евгений Кобылянский заявил, что Филипп Киркоров может уехать из РФ в «голый» тур. Подробности смотрите в этой статье.