Врачи выявили у Панкратова-Черного проблемы с легкими и запретили курить

Врачи диагностировали у 76-летнего Александра Панкратова-Черного серьезные проблемы с легкими, которые начались из-за хронического бронхита. Актеру поставили жесткий запрет на курение, однако он пока не смог избавиться от пагубной привычки.

Как рассказала Telegram-каналу Mash жена Панкратова-Черного, он курит с 14 лет, но после предупреждения врачей смог сократить количество сигарет вдвое.

В прошлом году Александр Панкратов-Черный уже сталкивался с проблемами по здоровью: у него выявили поражение мелких сосудов, скопление жидкости и признаки атрофии. Из-за этого пострадал слух, поэтому актер вынужден пользоваться слуховыми аппаратами.

Ранее Александр Панкратов-Черный рассказал, что во время съемок под Киевом на него было совершено покушение. На машине, которая везла его и Екатерину Климову после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Также актер столкнулся с ненавистниками на съемках в городе Черновцы на юго-западе Украины.