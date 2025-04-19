«Мы бы свалились в пропасть»: Александр Панкратов-Черный заявил о совершенном на него покушении

Актер Александр Панкратов-Черный удивил неожиданным заявлением о свое жизни. В беседе с 360.ru звезда фильма «Жестокий романс» рассказал, что во время съемок под Киевом на него было совершено покушение.

По словам артиста, все произошло на Лысой горе под Киевом. Там Александр Панкратов-Черный снимался вместе с Екатериной Климовой, которая на тот момент была беременна.

«На машине, которая везла после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20—30, он говорит: „Что-то машину ведет. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть“», — поделился актер.

Звезда фильма «Курьер» отметил, что это был не единственный инцидент с попыткой покушения на него. Александр Панкратов-Черный вспомнил, как столкнулся с ненавистниками на съемках в городе Черновцы на юго-западе Украины. Тогда, как утверждает артист, их «охраняли», и он вместе с другими участниками съемочного процесса «сидели в подвале».

Кроме того, Александр Панкратов-Черный свое попадание в санкционный список. Народный артист России заявил: «Мне плевать на это».

Ранее сообщалось о том, что Александр Панкратов-Черный высказался об освобождении из колонии Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП. Актер отказался говорить об УДО коллеги, но пожелал ему здоровья.