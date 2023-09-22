Врачи вывели из комы хоккеиста, пострадавшего в аварии с дочерью Пореченкова

Врачи вывели из комы 18-летнего хоккеиста Александра Петровского. Напомним, он пострадал в аварии с дочерью актера Михаила Пореченкова.

Подробности о состоянии спортсмена узнал сайт kp.ru.

Друг хоккеиста рассказал изданию: «Из комы вывели недели полторы назад».

Сейчас Петровский находится в Санкт-Петербурге, куда его перевели на лечение из Москвы. По словам источника, он «поправляется потихоньку».

Напомним, авария случилась 6 июня. Дочь Пореченкова во время обгона сбила хоккеиста, который ехал на скутере. Он получил переломы ног и ребер. Родные Петровского винят девушку в аварии: они утверждают, что та ехала на большой скорости. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что врачи планировали вывести молодого человека из комы еще в конце июня, но даже спустя два месяца состояние пострадавшего не улучшалось.