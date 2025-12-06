Врачи вытащили осколок из глаза: актер Борис Щербаков был госпитализирован и перенес срочную операцию

Перенесшему операцию на сердце Борису Щербакову снова потребовалась помощь врачей. Актера госпитализировали с травмой глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в начале декабря 75-летний Борис Щербаков обратился к медикам с жалобами на боль в глазу и мутное зрение. В результате осмотра выяснилось, что внутри глаза у народного артиста России застрял осколок. В ходе хирургического вмешательства инородное тело было удалено, актера отпустили домой и назначили наблюдение офтальмолога.

Сам артист в разговоре с Mash подтвердил, что ему потребовалась медицинская помощь. Борис Щербаков также сообщил, что чувствует себя хорошо, но не стал раскрывать, при каких обстоятельствах получил такую травму. Актера пригласили на ежегодную диспансеризацию.

Напомним, летом этого года Борис Щербаков также был госпитализирован для операции по замене тазобедренного сустава после очередного падения. Осенью сын артиста рассказал, что ему сделали стентирование сосудов.

Ранее жена Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскрыла причину частых падений и травм актера, перенесшего несколько госпитализаций: «Однажды он потерял сознание на моих глазах».