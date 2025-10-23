«Даже не потребовался полный наркоз»: сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии актера после операции на сердце

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, что отцу не потребовался полный наркоз для операции на сердце. По его словам, с народным артистом России «все хорошо».

Подробности узнал aif.ru.

«Отцу делали стентирование сосудов — это несложная процедура, для которой даже не потребовался полный наркоз. Сейчас все хорошо, лечение проходит по плану», - сообщил изданию Василий Щербаков.

По словам родственника, актер уже принял участие в записи передач «Любовь на линии огня».

О проведении Щербакову операции сообщала жена артиста Татьяна Бронзова. В разговоре с Kp.ru она делилась, что артисту сделали стентирование предсердия, операция прошла успешно.

«Мы долго пытались выяснить, почему он так часто терял сознание и падал. То скулу сломает, то бедро. Однажды он потерял сознание на моих глазах, побледнел и упал… Стали искать причину… И только в Бакулевке разобрались, в чем дело», - рассказывала жена Щербакова.

Как выяснилось, он обследовался в нескольких больницах, страдал сильной аритмией. Медики установили, что у народного артиста узкий проход в сосудах. Его должны выписать через два дня после операции, рассказывала жена.

Ранее Бронзова заявляла, что у их сына Василия «почти жизни нет». Мужчина ходит в аптеку и делает отцу перевязки.