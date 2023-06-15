Врачи выписали Валдиса Пельша после операции и рекомендовали соблюдать диету

Телеведущего Валдиса Пельша выписали из больницы. После проведенной операции ему рекомендовали соблюдать диету.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, выписка состоялась вечером 14 июня – на тот момент Пельшу было гораздо лучше.

Артисту рекомендовано постепенно возобновлять нагрузки и обязательно соблюдать диету. В противном случае атеросклеротические бляшки, из-за которых ведущий попал в больницу, образуются снова.

О госпитализации Пельша сообщалось 13 июня. Утверждалось, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Потом стало известно, что ему провели срочную операцию и установили стент в артерию. Подробнее об этом читайте в следующем материале.