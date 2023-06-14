Mash: Валдиса Пельша прооперировали

Ведущего Валдиса Пельша срочно прооперировали. Ему сделали стентирование коронарной артерии.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, после госпитализации Пельшу провели коронарную ангиографию. Позже был обнаружен атеросклероз аорты – это ограничивало кровоснабжение сердечной мышцы и вызывало стенокардию.

С целью не допустить инфаркта миокарда врачи установили в артерию стент. Специальная металлическая сетка должна восстановить просвет сосуда.

В настоящее время с ведущим все в порядке. Пельш восстанавливается, медики следят за его состоянием.

О госпитализации Пельша сообщалось 13 июня. Говорилось, что его доставили в больницу с нарушением сердечного ритма. Пельш опровергал эту информацию: он утверждал, что проходил плановое обследование и в скором времени отправится в экспедицию в горы.