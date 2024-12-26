Врачи во время операции случайно нашли 27 контактных линз в глазу пациентки

В Великобритании врачи обнаружили у 67-летней пациентки под веком инородную массу из 27 слипшихся линз. При этом женщина не жаловалась на дискомфорт в глазах, а готовилась к плановой операции по удалению катаракты.

Как пишет журнал The BMJ, неожиданную находку офтальмологи сделали, когда пациентка уже лежала на операционном столе и ей ввели наркоз.

Позже женщина рассказала, что 35 лет носила контактные линзы, которые надо менять раз в 30 дней. При этом она никогда не снимала их даже на ночь. Кроме того, британка призналась, что иногда теряла линзы.

Она не стала скрывать, что изредка ощущала дискомфорт в глазах в виде сухости, но не обращалась к медикам. На операцию по удалению катаракты женщина решилась только из-за ухудшения зрения.

Врачам удалось удалить комок из слипшихся линз, но операцию по удалению катаракты пришлось отложить.

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