Врачи в растерянности: Айза заподозрила у себя новый штамм COVID-19

Айза-Лилуна Ай заподозрила у себя новый штамм COVID-19. В своем Telegram-канале телеведущая пожаловалась на тяжелое течение болезни.

«Если честно, я изо всех сил пытаюсь развлекать себя с этой дурацкой болезнью. Но сил моих больше нет. Я впадаю в дикую апатию, а мне такое нельзя», — призналась экс-супруга Гуфа.

Айза добавила, что из-за своего состояния она не может сосредоточиться на работе, а социальные сети вызывают у нее одно раздражение.

«Походу у меня очередной новый штамп ковида. Будто китайцы все виды тестируют на мне», — поделилась блогерша.

Звезда также отметила, что на острове, где она находится, сейчас болеют почти все, а врачи не могут поставить диагноз, потому что находятся в растерянности от новых мутаций.

В конце Айза пожелала здоровья всем своим подписчикам и посоветовала им пить больше витаминов.

Ранее мы писали, что фигуристка Александра Трусова поделилась первыми фотографиями из роддома.