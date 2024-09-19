Поклонники обеспокоены состоянием МакSим: певица показала себя сильно исхудавшей

Певица МакSим опубликовала новое фото, после которого фанаты стали обсуждать изменения в ее внешности. На снимке артистка предстала сильно исхудавшей.

В личном блоге вокалистки появился новый пост. Она показала себя на улице города с цветком в руке. В комментариях пользователи Сети разделились – одни похвалили МакSим за то, что она взялась за свое тело и похудела, а другие забеспокоились. Поклонники считают, что она увлеклась и стала выглядеть болезненно.

Опасения фанатов небезосновательны. Дело в том, что в этом году стало известно, что певица страдала от алкогольной зависимости. Сначала она отрицала все слухи, но потом призналась в пристрастии к спиртному и отправилась на лечение. Во время реабилитации артистка поставила карьеру на паузу и лишь летом стала вновь появляться на публике, а также выступать на сцене.