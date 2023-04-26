Врачи собрали консилиум и приняли несколько решений в отношении певицы Наталии Власовой

Врачи провели консилиум и приняли несколько решений в отношении прооперированной певицы Наталии Власовой. О них рассказал ее директор Андрей Карпов.

По его словам, артистке «становится лучше», а «жизненные показатели приходят в норму».

«Сейчас врачи будут выводить ее из комы, отключать от аппарата ИВЛ. Плюс ко всему сегодня на консилиуме обсуждался вопрос о переводе Наталии из реанимации в кардиологическое отделение», - сообщил Карпов сайту kp.ru.

В целом врачи делают обнадеживающие прогнозы, но реабилитация будет долгой.

Напомним, исполнительница хита «Я у твоих ног» упала в обморок во время частного концерта, ее забрали в больницу. Там была проведена тяжелая операция на сердце. Во время манипуляций у певицы отказали почки, ее также подключили к ИВЛ. Состояние артистки оценивалось как критичное.