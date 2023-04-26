«Это осложнение»: у 44-летней Наталии Власовой отказали почки и произошла остановка сердца

Уже несколько дней все внимание публики приковано к Наталии Власовой. Дело в том, что артистка выступала в одном ресторане и внезапно почувствовала себя плохо. Власова не стала отменять концерт, однако спустя время она потеряла сознание, что и привело к экстренной госпитализации. Проведя тщательное обследование, медики обнаружили у нее сердечную недостаточность. Ситуация Наталии критичная, именно поэтому доктора приняли решение о проведении операции. Как сообщает издание StarHit, во время хирургического вмешательства у певицы возникли осложнения.

По словам инсайдера, в процессе операции врачи остановили артистке сердце, и из-за этого у нее перестали функционировать почки. Сейчас Власова продолжает упорную борьбу за свою жизнь.

«Было остановлено сердце. Из-за этого у нее упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение. Она продолжает находиться в реанимации в медикаментозной коме», — сообщил источник информации.

К слову, подобная новость крайне обеспокоила поклонников Наталии, вот почему они пожелали ей скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, что из-за отека легких Власову подключили к аппарату ИВЛ. Подробности читайте в этой статье.