«Врачи сказали прерывать»: участник «Фабрики звезд» Хворостян рассказал о родах жены

Выпускник «Фабрики звезд» Хворостян рассказал, что его жене советовали не рожать. Об этом он сообщил на YouTube-канале Яны Чуриковой.

Участник «Фабрики звезд-6» Алексей Хворостян сейчас счастлив в браке с с педагогом по вокалу Еленой Вилючинской. Супруги воспитывают двоих детей: сына Алишера и дочь Иву.

Как рассказал Хворостян, проблемы со второй беременностью едва не поставили крест на рождении дочери.

«Когда я ушел на „Фабрику…“ Лена была в положении, но беременность была неразвивающаяся. То есть, плодное яйцо растет, а ребенка внутри нет. Когда я вернулся, Лена забеременела еще раз», — вспомнил он.

После этого супруги отправились в клинику на обследование, чтобы спросить у врачей, как им лучше поступить.

«И мне говорят: „Вы знаете, нет. Никакой вам беременности. Надо прерывать, беременность неразвивающаяся. Вам обоим нужно обследоваться“», — рассказал он.

В тот момент певец решил не слушать советы врачей — он встал и вышел из кабинета вместе с беременной женой. В итоге роды прошли успешно, сейчас Иве 16 лет.

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