Ксения Бородина намекнула на скорые роды: телеведущая уехала в перинатальный центр

Телеведущая Ксения Бородина вместе с дочкой отправилась в перинатальный центр. Об этом стало известно «Страстям» из соцсетей.

Ксения Бородина спровоцировала волну слухов о беременности после того, как она невзначай в соцсетях упомянула о визите в перинатальный центр. На кадрах слышно, как водитель спрашивает ведущую, куда ехать, на что та отвечает: «Хочешь спросить, куда мы едем? На Севастопольский, перинатальный».

В следующем видео Бородина лежит в больничной палате, рядом с ней стоит дочь с плюшевым зайцем.

«Какой красивый зайка! Ну мась, это не у меня родился, это у тебя. Можно мне не зайку родить, а что-нибудь другое», — смеется ведущая.

Отметим, что рядом с Севастопольским проспектом в Москве расположен Центр планирования семьи и репродукции.

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