«Врачи сказали, что нужна мелкая моторика»: Дмитрий Дибров начал шить после инсульта

64-летний телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что начал шить для развития мелкой моторики после инсульта. Он показал брюки, которые сделал за 4 дня.

Подробностями ведущий поделился в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ведущий признался, что не занимался бы этим, если не инсульт, который случился 4 года назад. Он готов придумывать одежду, но не шить, и признался, что «это очень трудная работа». Дибров также похвастался, что умеет вышивать крестиком.

«У меня инсульт был четыре года назад. Врачи сказали, что нужна мелкая моторика, а это когда нитку в иголку продеваешь», - поделился ведущий.

Дибров с 2009 года женат на Полине Наградовой – они познакомились в Ростове-на-Дону. Пара воспитывает троих детей. Также у ведущего есть дети от предыдущих браков, а в 2019 году Дибров стал дедушкой.

Ранее его жена Полина появилась с кольцом в форме змеи. Стоимость ювелирного изделия оценили примерно в 5 млн рублей.