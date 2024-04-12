«Стоит как однушка в Москве?»: Полина Диброва похвасталась кольцом от мужа с россыпью бриллиантов

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина появилась на форуме, посвященном аппаратным процедурам в косметологии, с кольцом, подаренным супругом. Она не раскрыла стоимость украшения, но эксперты ювелирного дела оценили его примерно в 5 млн рублей.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Диброва демонстрировала репортерам кольцо с россыпью бриллиантов и отмечала, что это – подарок мужа.

Журналистов интересовала цена изделия, они спросили: «Наверное, стоит, как «однушка» в Москве?»

На это супруга Диброва ответила, что подарки мужа «бесценны», она их не оценивает.

Эксперты раскрыли фирму и стоимость украшения. Оказалось, что речь идет о кольце BVLGARI «SERPENTI VIPER» из белого золота 18 карат с бриллиантовым паве.

«Стоит такое кольцо около 5 миллионов рублей», - сообщили изданию.

Помимо кольца, в разговоре с журналистами Диброва раскрыла секрет, как 64-летний супруг омолодился к премьере шоу с певицей Ольгой Бузовой. Жена сообщила, что у него хорошая генетика, а для поддержания внешности ведущий прошел ряд косметологических процедур.

Ранее сообщалось, что режиссера Федора Бондарчука заметили без обручального кольца на кинопремии. Это породило слухи о разладе в его браке с актрисой Паулиной Андреевой.