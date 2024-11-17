«Никакие брови наверх мне не натягивали»: Рита Дакота ответила на обвинения в пластике

Певица Рита Дакота на обвинения в том, что она якобы сделала «лисьи глазки». 34-летняя артистка поделилась кадрами со своим лицом в соцсети и опровергла, что ей «натягивали брови наверх».

Недавно пользователи Сети заявили, что Рита Дакота сделала пластику, а именно «лисьи глазки». Певица вышла на связь в личном блоге и объяснила, что такая операция подразумевают натягивание бровей вверх, к чему она не прибегала. Артистка рассказала, что сделала блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз), удалив грыжи сверху и снизу века, из-за чего глаз стал выглядеть «чуть моложе». Знаменитость также опубликовала фото глаза до и после пластики.

«Никакие брови лисьи наверх мне не натягивали. Посмотрите внимательно, изменилась ли форма глаза, по-вашему, или же просто он „посвежел“?» — написала Рита Дакота.

Помимо блефаропластики, певица в 2019 году сделала липосакцию, поскольку ее не устраивала фигура после родов. Рита Дакота признавалась, что соблюдала диету и занималась спортом, но это не помогало прийти в форму. Знаменитость осталась довольна результатом операции и заявляла, что ни разу не пожалела об этом. Также в 2022 году артистка сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не «бесформенное месиво хрящевых наростов».

Ранее сообщалось о том, что Рита Дакота пожалела о блефаропластике.