Страдающая от невыносимых болей Волочкова обратилась за помощью к врачу Майи Плисецкой

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в последнее время мучается от невыносимых болей из-за травмы тазобедренного сустава. Несмотря на проблемы со здоровьем, балерина продолжает тренироваться и даже вышла на сцену, чтобы порадовать любимых зрителей. На днях она рассказала о том, как продвигается ее лечение.

Артистка на протяжении нескольких месяцев проходит лечебную терапию. Анастасия консультируется с врачами, поэтому быстро идет на поправку. Ей помог ортопед-травматолог Зураб Орджоникидзе. Со специалистом танцовщица сотрудничает уже 17 лет. Недавно она хотела вновь попасть на прием, но мужчина ушел в отпуск.

Волочкова рассказала, что ей необходимо было сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ). Ее любимого врача рядом не оказалось, но она попала к другому специалисту, который занимался лечением легендарной балерины Майи Плисецкой.

«Удивительные случаи посылает мне судьба. Так получилось, что профессор, который ведет меня по спортивным моментам уже 17 лет, именно сегодня ушел в отпуск. Но на связи. И вот, судьба именно в этом центре посылает мне встречу с профессором, который спасал суставы моего педагога и наставника Майи Плисецкой. Это чудо!» – поделилась эмоциями Анастасия в соцсетях.

Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и посоветовали беречь себя.

Ранее мы писали о том, как экс-балерина Ирина Бартновская заявила, что Анастасия Волочкова была примой Большого театра благодаря покровителю.