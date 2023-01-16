«Врачи разыскивали родных»: стало известно, как умирала Инна Чурикова

В минувшие выходные стало известно, что из жизни ушла Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова. Прощание с ней пройдет во вторник, 17 января. Сегодня утром муж актрисы Глеб Панфилов вместе с сыном Иваном отправились на Новодевичье кладбище выбирать место, где будет похоронена Инна Михайловна.

Перед смертью артистка долго болела и не выходила на сцену. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал в беседе с изданием KP.RU, что Чурикова с супругом сильно боялись ковида, старались избегать заражения. Правда, без театра актриса жить все равно не могла. Перед Новым годом в разговоре с Варшавером она признавалась, что хочет сыграть новые роли, читала пьесы.

«Потом у неё возникли проблемы с легкими. Какие именно? Я не врач, не могу сказать. Знаю, что последние дни Инна Михайловна была на ИВЛ. Уж поверьте, когда в больнице ей стало плохо, были проделаны огромные усилия, чтобы её спасти. Собрался консилиум из лучших специалистов Москвы», - рассказал директор «Ленкома».

Утром 14 января Инне Чуриковой резко стало хуже. Врачи понимали, что актриса умирает, поэтому стали искать ее родственников. Правда, сын артистки Иван в этот момент находился в аэропорту. Когда ему позвонили из больницы, он сразу же поехал к матери, но, к сожалению, не успел с ней проститься.

«Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны - Ивану. Он только что прилет в Москву, буквально выходил из самолета. Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи. Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых её уже не застал, не успел... Инна Михайловна сына боготворила, он её тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок…», - поделился с журналистами Марк Варшавер.

Напомним, что Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79-ти лет из-за остановки сердца.

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