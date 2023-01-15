Чурикова оставила в наследство усадьбу на Рублевке: уже есть покупатель на дом

Инна Чурикова имела роскошное имущество, а по самым минимальным подсчетам наследство оценивают в 350 миллионов рублей. Одним из ценных домов является усадьба на Рублевке.

Актриса любила этот дом и всегда следила за территорией. Однако ходят слухи, что семья продаст имущество, поскольку не сможет уделять особняку постоянное внимание и ухаживать.

Примечательно, но на дом уже нашелся даже покупатель. Одним из них может стать актриса Алена Кравец.

Ранее мы разбирались, могут ли быть внебрачные дети и кто поделит наследство Инны Чуриковой.