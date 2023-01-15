13:11, 15 января 2023
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Чурикова оставила в наследство усадьбу на Рублевке: уже есть покупатель на дом
Особняк Чуриковой на Рублевке готовы купить.
Инна Чурикова имела роскошное имущество, а по самым минимальным подсчетам наследство оценивают в 350 миллионов рублей. Одним из ценных домов является усадьба на Рублевке.
Актриса любила этот дом и всегда следила за территорией. Однако ходят слухи, что семья продаст имущество, поскольку не сможет уделять особняку постоянное внимание и ухаживать.
Примечательно, но на дом уже нашелся даже покупатель. Одним из них может стать актриса Алена Кравец.
Ранее мы разбирались, могут ли быть внебрачные дети и кто поделит наследство Инны Чуриковой.
Источник фото:Keystone/Associated Press/East News
Источник:Московский комсомолец
Автор:Галина СьюТеги: