Врачи разводят руками: певицу Славу сразило неизвестное заболевание

Певица Слава пожаловалась подписчикам в соцсетях на серьезные проблемы со здоровьем. Артистка сообщила, что уже пять месяцев страдает от «страшнейшего кашля».

Исполнительница хита «Однажды ты» ходила по врачам, сдавала анализы, делала всевозможные проверки, однако выяснить причину проблемы с горлом так и не удалось. Медики ничего не обнаружили.

При этом певица даже пыталась принимать антибиотики и гормональные препараты, но кашель не прекратился.

«Я очень жутко от него (кашля, прим. ред.) устала, потому что у тебя слабость, начинаются головные боли», – сетует она.

Слава подчеркнула, что эта проблема мешает ей и в работе: звезде стало намного труднее выступать. По словам артистки, она в любой момент может «закашляться» на сцене.

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