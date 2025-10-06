«Врачи просто совершили чудеса»: раскрыто состояние Любовь Успенской после серьезной операции

Концертный директор Любови Успенской рассказал о состоянии певицы после серьезной операции. В беседе с 360.ru Александр Иваненко заявил, что врачи «совершили чудеса», и артистка уже идет на поправку.

Собеседник издания подтвердил, что 71-летняя Любовь Успенская действительно сломала руку. Операция прошла 5 октября в 09:30. Александр Иваненко отметил, что медики проделали ювелирную работу, а сама певица уже вернулась домой и идет на поправку.

«Все хорошо прошло, мы очень благодарны нашим российским врачам. Они просто совершили чудеса, и певица, как ни странно, уже дома. <…> Идет на восстановление», — рассказал директор Любови Успенской.

Александр Иваненко уточнил, что выступление артистки перенесли только в Екатеринбурге. Тем самым представитель Любови Успенской опроверг распространившуюся по СМИ информацию об отмене всех ее концертов на ближайшее время. По словам директора, ни он, ни певица не хотели афишировать травму и хирургическое вмешательство, но информация все же стала достоянием общественности.

«Самое главное, что она здорова. В самое ближайшее время она уже будет в строю», — заключил Александр Иваненко.

Ранее Любовь Успенская вышла на связь после травмы и операции: «У меня был такой страшный перелом… Но музыка лечит».