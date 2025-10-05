«Переживу все»: Любовь Успенская вернулась домой со сломанной рукой
Любовь Успенская вернулась домой после перелома руки. Об этом стало известно из соцсетей.
Певица Любовь Успенская еще 30 сентября сломала руку. СМИ писали о том, что знаменитости провели операцию 3 октября — ей вставили в руку швейцарские пластины.
До последнего ни Успенская, ни ее представители не комментировали случившееся, а ближайшие выступления знаменитости были отменены.
Сегодня певица вышла на связь с поклонниками на своей страничке в соцсетях. Она сообщила, что перенесла операцию и уже вернулась домой.
«Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом… Но я такая сильная, что переживу всё. Вот, уже танцую. Музыка лечит», — рассказала она.
Успенская также поблагодарила врачей, которые помогли ей восстановиться.
