«Переживу все»: Любовь Успенская вернулась домой со сломанной рукой

Любовь Успенская вернулась домой после перелома руки. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Любовь Успенская еще 30 сентября сломала руку. СМИ писали о том, что знаменитости провели операцию 3 октября — ей вставили в руку швейцарские пластины.

До последнего ни Успенская, ни ее представители не комментировали случившееся, а ближайшие выступления знаменитости были отменены.

Сегодня певица вышла на связь с поклонниками на своей страничке в соцсетях. Она сообщила, что перенесла операцию и уже вернулась домой.

«Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом… Но я такая сильная, что переживу всё. Вот, уже танцую. Музыка лечит», — рассказала она.

Успенская также поблагодарила врачей, которые помогли ей восстановиться.

