Врачи прооперировали Ксению Новикову из «Блестящих» с онемевшими конечностями

42-летняя солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова сообщила о перенесенной операции. Певица несколько лет страдает от недуга.

«Свой недуг я наблюдаю не первый год. Каждый год я делаю МРТ. У меня уже была операция. Мне удаляли грыжу между другими позвонками», - поделилась артистка и сообщила об установке титановой пластины.

Новикова призналась, что операция потребовалась, потому что она «забывала некоторые моменты» и «просыпалась уже уставшая».

До сих пор у Новиковой из-за проблем с позвоночником иногда немеют руки и пальцы. Это происходит, если артистка крепко засыпает и неудачно кладет голову.

«Немеют руки, пальцы, просто потому что у меня проблемы с позвоночником. В шейном отделе у меня есть… грыжа», - поделилась она в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Новикова добавила, что, несмотря на титановую пластину, не звенит в аэропорту. Зато после операции она обрела «новое качество жизни».

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