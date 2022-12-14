«Врачи помогли»: Сергей Зверев прокомментировал состояние Пугачевой

Алла Пугачева входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые после начала специальной военной операции покинули территорию РФ. Сейчас певица вместе с семьей проживает в Израиле и частенько о себе напоминает гневными комментариями в адрес соотечественников. Сергей Зверев, некогда близкий друг Пугачевой, прокомментировал ситуацию в эксклюзивном интервью для «МК».

Стилист является одним из немногих, кто считает, что переезд пошел Алле Борисовне на пользу. Зверев пристально следит за жизнью артистки в соцсети, поэтому он заметил: сейчас Примадонна отечественной эстрады прекрасно выглядит и находится в хорошем настроении. Сергей убежден, что все это — действие благоприятного климата и врачебной помощи.

«Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Она стала выглядеть просто шикарно», — резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось о том, что у Аллы Борисовны обнаружили экстрасенсорные способности. Подробности читайте в этой статье.