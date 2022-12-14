У Аллы Пугачевой обнаружили экстрасенсорные способности

Преданные поклонники Аллы Борисовны давно заметили у нее одну особенность: выступая на сцене или просто общаясь с людьми, певица активно жестикулирует руками. Портал «ctnews» нашел этому объяснение.

Выяснилось, что в далеком прошлом Игорь Николаев рассказывал про увлечение энергопрактиками Пугачевой. Теперь полученные навыки артистка употребляет ради убеждения собеседника. Кроме того, об экстрасенсорных способностях Примадонны отечественной эстрады говорила и ее бывшая домработница. По ее словам, Алла Борисовна лечила от недугов шепотками. «Все происходило прямо на моих глазах. Если болит голова, то она прикладывает руку, шепчет, и боль уходит», — сообщила женщина.

Трудно судить о том, насколько информация, полученная из уст бывшей сотрудницы Пугачевой, является правдивой. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что артистка — очень харизматичная личность. Возможно, ее активная жестикуляция — лишь способ проявления эмоций.

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