Врачи помогли: как на самом деле выглядит тяжелобольная Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле уже несколько лет живет в США и борется со страшной болезнью. 68-летняя артистка редко появляется на публике. Недавно стало известно, что звезде потребовалась помощь врачей.

Несмотря на состояние, певица продолжает ухаживать за собой. Поклонники отмечают, что Лайма выглядит великолепно. Оказалось, что все это благодаря косметологам и хирургам, которые колдуют над ее внешностью. Артистка не перестает обращаться к ним даже сейчас.

Пластический хирург Максим Усунгван рассказал порталу BLITZ+ о внешности звезды, фото которой можно посмотреть здесь. Врач перечислил операции, которая делала Вайкуле в период с 2015 по 2022 год. Оказалось, что певица не раз была в кабинете хирурга.

«Да, конечно, у нее фейс-лифтинг был сделан, и не один раз. Блефаропластика, косметология. Хирург приложил руку не единожды», – пояснил врач.

Ранее мы писали о том, как Лайму Вайкуле чуть не убило током прямо на сцене. Опасный концерт был в Одессе. Пока певица исполняла свои композиции, организаторы концерта пригласили электриков, чтобы отремонтировать силовой кабель, проходящий на верхних ярусах зала. Рабочие что-то повредили в проводке. Ток, напряжением в 300В, пробил и металлический поручень, за который держалась Вайкуле, и проводной микрофон, который она держала у самого лица.