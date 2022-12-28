Лайму Вайкуле чуть не убило током прямо на сцене

Пока Вайкуле исполняла свои композиции, организаторы концерта пригласили электриков, чтобы отремонтировать силовой кабель, проходящий на верхних ярусах зала. Рабочие что-то повредили в проводке.

Ток, напряжением в 300В, пробил и металлический поручень, за который держалась Вайкуле, и проводной микрофон, который она держала у самого лица.

Это было страшно! – вспоминает Лайма. – У меня был дикий спазм. Как потом выяснилось, я прокусила язык и щеку.

Певица сумела покинуть сцену без посторонней помощи, но, оказавшись за кулисами, некоторое время не могла говорить.