18:32, 28 декабря 2022
1 мин.
Лайму Вайкуле чуть не убило током прямо на сцене
Смертельный концерт в Одессе: Лайма Вайкуле чуть не убило током прямо на сцене.
Пока Вайкуле исполняла свои композиции, организаторы концерта пригласили электриков, чтобы отремонтировать силовой кабель, проходящий на верхних ярусах зала. Рабочие что-то повредили в проводке.
Ток, напряжением в 300В, пробил и металлический поручень, за который держалась Вайкуле, и проводной микрофон, который она держала у самого лица.
- Это было страшно! – вспоминает Лайма. – У меня был дикий спазм. Как потом выяснилось, я прокусила язык и щеку.
Певица сумела покинуть сцену без посторонней помощи, но, оказавшись за кулисами, некоторое время не могла говорить.
- К счастью, мое сердце оказалось сильным. Я выдержала, - сказала Вайкуле на YoyTube-канале «Говорящие головы».
Источник:https://blitz.plus/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: