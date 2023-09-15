Врачи подлатали: Игорь Николаев вышел на связь из больницы

Певец Игорь Николаев вышел на связь из больницы. Композитор заверил, что с ним все в относительном порядке и врачи подлатали здоровье.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Он рассказал, что был без связи, так как в реанимации отбирают телефон – звонки запрещены вплоть до выписки из палаты.

Речи о выписке Николаева нет. В ближайшие дни будет принято решение о проведении певцу серьезной операции на сердце – шунтирования.

По информации издания, Николаеву стало плохо 14 сентября. Его увезли на машине скорой помощи.

В январе артист перенес операцию по установке двух стентов. Он говорил, что в порядке, хотя опухшее лицо указывало на явные проблемы со здоровьем. Немаловажную роль в ухудшении состояния могло сыграть злоупотребление алкоголем. Издание добавляет, что пагубная привычка сопровождала Николаева всю его публичную жизнь.