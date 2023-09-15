В тяжелом состоянии: певец Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем

Певец Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, музыкант находится в тяжелом состоянии. Напомним, что у Николаева уже были проблемы с сердцем. В январе звезду экстренно доставили в больницу, где провели ему операцию.

«Ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали его из медучреждения», – отмечает источник.

Стоит вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве. Певца ждет тщательное обследование, после которого врачи примут окончательное решение. Ждет ли артиста операция, будет известно на днях.

Ранее мы писали о госпитализации актера Станислава Любшина. Мужчина попал в больницу прямо с репетиции в МХТ имени Чехова. У 90-летнего актера нашли транзиторно-ишемическую атаку, то есть нарушения в работе головного мозга.