Врачи открыто заявили, что Пугачевой опасно находиться в Израиле при ее проблемах со здоровьем

Условия жизни в Израиле могут оказаться для певицы Аллы Пугачевой фатальными. Летом температура воздуха там поднимается до 40 градусов: палящее солнце плохо влияет на кожу, но это меньшее из зол.

Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что жара может испортить обновленное лицо Примадонны. Ситуацию осложняет диабет, о котором певица проговорилась в 2010 году.

Врач затруднился спрогнозировать все риски – он лишь отметил, что «опасно, конечно, туда лезть».

«Любая жаркая погода, естественно, плохо влияет, ультрафиолет плохо влияет на кожу… Если есть диабет, возникает риск нарушений сердечно-сосудистой системы», - открыто сказал врач.

Ранее сообщалось, что самые жаркие месяцы Пугачева готовится провести в Латвии. Примадонна договорилась об аренде виллы, которая расположена недалеко от особняка певицы Лаймы Вайкуле. Артистка намерена арендовать ее на 4 месяца, за временное место жительства придется заплатить 35,6 млн рублей. Жилье включает двухэтажный дом, теннисный корт, спа-комплекс, помещение для охраны.