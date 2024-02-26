«Врачи очень встревожены»: Мария Кожевникова призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем

Актриса Мария Кожевникова сообщила в своей соцсети о серьезных проблемах со здоровьем. Звезда сериала «Универ» призналась, что у нее обнаружили серьезные нарушения в работе организма после четвертых родов. Об этом пишет The Voice.

По признанию актрисы, она не может избавиться от лишнего веса после рождения четвертого ребенка. Однако несмотря на то, что Марию Кожевникову устраивает ее фигура, она призналась, что врачи обнаружили угрозу для ее организма.

«К сожалению, несмотря на то, что я не испытываю вопросов с собственным отражением в зеркале, сдав анализы, врачи очень встревожены моими показателями», — поделилась звезда.

Более того, знаменитость озвучила свой диагноз и сообщила, что уже обратилась за помощью к врачам.

«В общем, у меня преддиабет. Я уже обратилась к нескольким врачам, у всех разное мнение и лечение. Прочитала огромное количество статей и материалов, где тоже единого мнения нет. Поэтому надо сделать правильный выбор еще и в вопросе лечения», — призналась Мария Кожевникова.

Несмотря ни на что, актриса сохраняет оптимистичный настрой.

«Надеюсь, эта бомба не взорвется, и я все успею „разрулить“. Оптимистическое настроение всегда в помощь. Всем здоровья», — заключила звезда.

Ранее сообщалось о том, что Мария Кожевникова раскрыла, на сколько поправилась после четвертых родов.